Zweiter Winterneuzugang für den 1. FC Schweinfurt 05

Der 2004 geborene Abwehrspieler durfte bereits im Probetraining der Schnüdel mitwirken und empfahl sich so für das Team. Zuvor war er Teil der Mannschaft von Greuther Fürth II. Seine erste Station in Deutschland fand der 21-jährige Innenverteidiger beim 1. FC Kaiserslautern, dem er sich in der U19 anschloss.

Seither hat sich Vakouftsis in Deutschland gut eingelebt, zuletzt bereits in Franken. Nun will er seinen nächsten Entwicklungsschritt im Schnüdeltrikot gehen.

Geschäftsführer Markus Wolf erinnert sich gerne an das letzte Aufeinandertreffen zurück: "Nikos ist uns bereits in der vergangenen Saison, vor allem beim direkten Duell gegen Greuther Fürth II im Ronhof sehr positiv aufgefallen. Dieser Eindruck hat sich im Training bei uns voll bestätigt: Er ist ein sehr robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer starken Mentalität. Wir freuen uns, ihn über den Sommer hinaus in Schweinfurt zu haben."

Der Neuzugang fügt an: "Ich komme, um zu kämpfen und meinen Teil dazu beizutragen. Was ich mitbringe, sind Mentalität, Leidenschaft und der Wille, alles für das Team zu geben. Ich freue mich auf diese Aufgabe und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft Punkte zu holen."