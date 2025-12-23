– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Zweiter Winterneuzugang beim SV Holthausen Biene! Colin Decker kommt von der U23 des SV Meppen an den Biener Busch Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II Holt. Biene Colin Decker

Der SV Holthausen Biene verstärkt den Oberligakader in der Wintertransferperiode erneut und holt den 19-jährigen Colin Decker von der U23 des SV Meppen an den Biener Busch. Die Verantwortlichen reagieren damit weiterhin auf den dünnen Kader der letzten Wochen und wollen sich für die Rückrunde breiter aufstellen, um auch die Konkurrenzsituation innerhalb der Mannschaft zu erhöhen. „Wir wollen uns auf die zweite Saisonhälfte optimal vorbereiten, um nochmal anzugreifen. Wir wissen das wir auch auf Grund von Nachholspielen sehr viele Spiele in einem kurzen Zeitraum haben werden, sodass ein breiter Kader mit vielen Optionen benötigt wird. Mit Colin bekommen wir nun einen weiteren jungen ehrgeizigen Offensivspieler in unsere Reihen, der nochmal zusätzlich für neuen Schwung in unserer Mannschaft sorgen wird. Er soll bei uns die Möglichkeit bekommen sich in seinen jungen Jahren weiterzuentwickeln und die nötige Spielpraxis erhalten“, so Teammanager Jan Kessens.

Colin, der gebürtig aus Wittmund kommt und aktuell in Meppen wohnt, trifft dabei auf seinen Freund und ehemaligen Mannschaftskollegen Simon Hüer. Zusammen haben die beiden die Jugendmannschaften beim SV Meppen durchlaufen und in der letzten Saison in der U19-Bundesliga auf hohem Niveau zusammen gespielt. Durch die gute Ausbildung beim SV Meppen besitzt Colin in seinen jungen Jahren schon einige Qualitäten, von denen wir in der Rückrunde profitieren können. Diese konnte er bereits beim Hinspiel am Biener Busch unter Beweis stellen, als er spät für den 2:1 Siegtreffer sorgen konnte. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich der Mannschaft zusammen nochmal angreifen und in den verbleibenden Spielen alles reinwerfen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen direkt ein positives Gefühl vermittelt und auch die Atmosphäre am Biener Busch hat mich überzeugt“, so Colin Decker.