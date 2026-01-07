Zweiter Winter-Transfer: Deniz Ortancioglu wechselt nach Laufenburg

Nach Paul Mendy, der wie bereits berichtet nach einem Jahr vom SV Dogern zurück zum SV 08 wechselt, erhält die Defensive der Nullachter mit dem 21 jährigen Deniz Ortancioglu eine weitere Verstärkung.

Der in Lauchringen wohnhafte Innenverteidiger, der zuletzt für den Verbandsligakonkurrenten ESV Südstern Singen auf dem Platz stand, steht den Nullachtern nach bereits erfolgter Freigabe per sofort genau so zur Verfügung wie auch Paul Mendy.

Bevor Deniz Ortancioglu zum ESV Südstern wechselte, war er u.a. für den FC Erzingen und für den FC Tiengen im Einsatz, für den er in 54 Landesligaspielen, für einen Verteidiger beachtliche, 7 Tore erzielte. Auch gegen den SV 08 hat er in der vergangenen Saison schon getroffen.