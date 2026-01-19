Zweiter Winter-Neuzugang: Hankofen holt Fanol Lutolli

Aufgrund der Abgänge von Valentin Harlander (FC Teisbach) und Jonas Hoffmann (TSV Seebach) bestand für die "Dorfbuam" Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. Nachdem mit Ante Banden ein erster Neuzugang den Weg an den Reißinger Bach gefunden hatte, folgt nun mit Fanol Lutolli die zweite Verstärkung. Der 19-jährige entstammt dem Nachwuchs der SpVgg Landshut und hat sich bereits im U12-Bereich dem SSV Jahn Regensburg angeschlossen. In der Domstadt war Fanol Lutolli mehrere Jahre sportlich beheimatet, ehe er sich für ein Angebot des Karlsruher SC entschied. "Ich war bestens in Form und auf einem guten Weg. Leider hat mich im Frühjahr 2025 ein Mittelfußbruch außer Gefecht gesetzt. Es hat etwas gedauert, bis ich wieder im Vollbesitz meiner Kräfte war. Jetzt freue ich mich auf die Regionalliga-Herausforderung in Hankofen. Es wird nicht einfach, aber der Verein will unbedingt die Klasse halten. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen", sagt Fanol Lutolli, der die Rückennummer neun erhalten wird.





Hankofens Sportlicher Leiter Richard Maierhofer erhofft sich vom Youngster die dringend notwendigen Impulse in der Offensive. Mit 16 Treffern stellt die SpVgg den bis dato harmlosesten Angriff der Liga. "Fanol ist gut ausgebildet, schnell und fintenreich unterwegs. Er schießt rechts, ist aber auch mit dem linken Fuß gefährlich. Außerdem kann Fanol sehr variabel eingesetzt werden, aber vordergründig soll er für Tore sorgen, die für den Ligaerhalt dringend benötigt werden." Der ehemalige U19-Bundesligakicker Fanol Lutolli hat sich mit dem KSC 2024/25 bis in das DFB-Pokalfinale vorgearbeitet, dort aber gegen Werder Bremen mit 0:2 nach Verlängerung den Kürzeren gezogen. "Das war eine unvergessliche Zeit. Diese und weitere Erfahrungen will ich in Hankofen mit einbringen. Das Engagement bei den Dorfbuam soll zudem ein Neustart für meine Karriere sein", erklärt der Deutsch-Kosovare Lutolli abschließend.