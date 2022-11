Zweiter Versuch: Hagen empfängt Hambergen

Der FC Hagen/Uthlede geht in der Fußball-Landesliga in sein zweite „englische Woche“ in Folge. Heute (20 Uhr) ist der FC Hambergen zu Gast an der Blumenstraße.

Die Nachbarn standen sich bereits am 7. Oktober gegenüber, doch das Spiel musste abgebrochen werden. Das Flutlicht in Hagen war während des Spiels ausgefallen. Das sollte heute nicht wieder passieren. „Die Elektrik war kaputt und ist komplett ausgetauscht worden. Da ist also nichts mehr zu befürchten“, sagt Hagens Trainer Tjark Seidenberg lachend. Seine Mannschaft hat am Wochenende nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen den TSV Gellersen gewonnen - entsprechend gut ist die Stimmung vor dem Nachbarschaftsduell. Auch die Belastung sei kein Problem. „Natürlich ist es blöd, dass man kaum Zeit hat, im Training an Dingen zu arbeiten. Aber eigentlich mag ich englische Wochen ganz gerne“, sagt Seidenberg. Seine Mannschaft hat als Fünfter den Anschluss zur Tabellenspitze gewahrt. Hambergen dagegen steht auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft hat von den vergangenen zehn Spielen nur eines gewonnen. Am Wochenende gab es eine 2:4-Niederlage gegen VfL Güldenstern Stade. (lb)