Der TV Aiglsbach kann sich auf Tabellenposition zwei verbessern – Foto: Erhard Zettl

Zweiter Versuch: »Ein 0:0 wird es bestimmt nicht werden« Nach dem Spielausfall vom Sonntag stehen sich der TV Aiglsbach und der SC Falkenberg bereits am Dienstagabend gegenüber Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Aiglsbach Falkenberg

Eigentlich wären sich der TV Aiglsbach und der SC Falkenberg bereits am Sonntag-Nachmittag gegenübergestanden. Doch in der Hallertau setzten über Nacht heftige Regenfälle ein, die den Platz in der Sommerau unbespielbar machten. Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier hat umgehend reagiert und einen neuen Termin angesetzt. Schon am Dienstag (Anstoß: 19:30 Uhr) müssen beide Mannschaften nachsitzen.

"Wir sind Profis und deshalb ist es kein Problem, äußerst kurzfristig während der Woche um 17 Uhr nach Aiglsbach aufzubrechen und irgendwann kurz vor Mitternacht nach Hause zu kommen. Ironie beiseite: Wir hoffen, dass wir verkehrstechnisch gut durchkommen und eine Stunde vor dem Spiel in Aiglsbach sind. Dann werden wir versuchen, das Spiel bestmöglich zu bestreiten. Große Erwartungen haben wir nicht, zumal wir personell etwas angezwickt sind. Unsere Punkte müssen wir ohnehin in andere Partien holen. Trotzdem werden wir alles probieren, um für eine Überraschung zu sorgen", sagt Falkenbergs Coach Christian Kagerer, der ohne Andreas Niedermeier auskommen muss. "Er hat seinen Kurzurlaub extra so gelegt, dass er zwischen zwei Spielen wegfährt. Das ist natürlich jetzt mit der neuen Konstellation sehr ärgerlich", klagt Kagerer, der zudem gegenüber der Vorwoche auch noch Ludwig Lagleder zu ersetzen hat.





