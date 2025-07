Zweiter Test, zweite Niederlage für Weiche Flensburg

Vor 182 zahlenden Zuschauern zeigte sich der Gast aus der Landeshauptstadt eingespielter, disziplinierter und in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger. Weiche dagegen blieb trotz zahlreicher personeller Wechsel ohne Torerfolg und offenbarte Schwächen in der Passgenauigkeit wie im Spielaufbau. Cheftrainer Torsten Fröhling fand anschließend deutliche Worte: „Wir haben verdient verloren. Zwar interessieren die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht so sehr, aber das Wie ist entscheidend. Mit der Einstellung bin ich heute nicht zufrieden.“

Der frühe Rückstand entstand durch einen Überraschungseffekt: Felix Niebergall brachte Kilia bereits in der siebten Minute mit einem schnell ausgeführten Freistoß von der Mittellinie in Führung. Weiche antwortete mit einigen Offensivaktionen, doch sowohl Theo Behrmann (10./Unterlatte) als auch Obinna Iloka (17./Kopfball) verpassten den Ausgleich. Auf der Gegenseite verhinderte Kevin Ntika in höchster Not das 0:2 (19.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit war es vor allem Marcel Cornils, der mit Flanken und Distanzschüssen für Gefahr sorgte.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie fahriger. Weiche fehlten Struktur und Ideen, einfache Ballverluste hemmten den Spielfluss. Ein Schuss von Maksym Tytarenko an die Latte (68.) sowie zwei Kopfballchancen von Ben Bauer (69.) und Randy Gyamenah (87.) blieben die nennenswertesten Offensivaktionen. Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Tino Klein eine Hereingabe von Ben Bauer zum 0:2 verwertete.