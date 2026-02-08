Zweiter Test gegen Rheinlandligisten endet remis

In einem verbandsübergreifenden Test trennte sich die in der Schröer-Saarlandliga spielende Zweite des 1. FC Saarbrücken am Sonntag vom Rheinlandligisten SV Rot-Weiß Wittlich 2:2 (1:2). Die Gäste führten im ersten Durchgang zwei Mal durch Yannick Lauer (3.) und Daniel Littau (36.), für die Hausherren schaffte Alex Styben zwischenzeitlich den Ausgleich. Im zweiten Durchgang fiel dann nur noch ein Treffer, als Thierry Correia Delgado Fonseca in der 75. Minute zum 2:2-Endstand traf. "Man hat gesehen, warum sie in ihrer Liga oben stehen und um den Oberliga-Aufstieg mitspielen. Wir haben ihnen aber bei den beiden Toren geholfen, das muss man klar sagen. Wir haben aber dagegen gehalten und sind dann ja noch verdientermaßen zum Ausgleich gekommen. Das war ein Test auf hohem Niveau mit viel Aussagekraft", sagte der Trainer kurz nach dem Spiel. Das FCS-Team ist bereits am Mittwoch wieder im Einsatz, um 19.30 Uhr steigt dann das nächste Testspiel beim Verbandsligisten SV Geislautern. Das Spiel im Völklinger Stadtteil wird auf dem dortigen Kunstrasenplatz "Im Bruch" ausgetragen.