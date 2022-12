Zweiter Test gegen Pokalsieger 1.FC Saarbrücken: Am Donnerstag gegen Pokalsieger Sivasspor

Wer sein Team im Raum Marrakesch auf ein anstehendes Spiel vorbereitet, setzt eventuell darauf, dass ein wenig von der positiven Kraft, die die marokkanische Nationalmannschaft derzeit gerade im arabischen Raum versprüht, auf sein Team abstrahlt. Ob Rüdiger Ziehl, Trainer und Manager des 1. FC Saarbrücken, auf solche eher virtuelle Unterstützung baut und damit Erfolg hat, wird sich am Donnerstag ab 15 Uhr Ortszet (13 Uhr MEZ) im zweiten Testspiel seines Teams im Rahmen des Trainingslagers an de türkischen Riviera zeigen. Der Gegner ist der amtierende türkische Pokalsieger Sivasspor, der das Finale am 26. Mai ausgerechnet gegen Kayserspor gewann. Und gegen den derzeitigen Sechsten der türkischen Süper Lig unterlag der FCS im ersten Test am Montag an gleicher Stelle mit 1:2 (1:2)."Sie sind in der Leistungsstärke sicher zu vergleichen, Sivasspor hängt in der Liga etwas durch, dafür haben sie sich in der Conference League für die nächste Runde qualifiziert, was der 1. FC Köln zum Beispiel nicht schaffte", sagte der Saarbrücker Coach am Mittwoch mittag. Sivasspor, das einst von früheren FCS-Spieler Werner Lorant trainiert wurde, ist in der Tabelle derzeit lediglich Siebzehnter, konnte sich nach der Qualifikation als Pokalsieger in seiner Conference League-Gruppe als Sieger gegen CFR Cluj (Rumänien), Slavia Prag (Tschechien) und KF Ballkani (Kosovo) durchsetzen. Personell erwartet Ziehl die Rückkehr von Julian Günther-Schmidt, während Julius Biada, Dominik Ernst, Adriano Grimaldi und der am Kopf verletzte Bjarne Thoelke nicht eingesetzt werden. Freddy Recktenwald, der nicht mit in die Türkei geflogen ist, leidet unter einer Schambein-Entzündung und kann auch mit der Zweiten nicht an den Qualifikations-Turnieren zum saarländischen Hallenmasters teilnehmen.