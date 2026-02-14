Zweiter Test endet mit Remis für den FC Schüttorf

– Foto: Detlev Drobeck

Der FC Schüttorf spielte sein zweites Testspiel der Vorbereitung auf die Rückserie der Landesliga. Nachdem man im ersten Spiel einen klaren 3:0-Sieg gegen den Bezirksligisten Altenlingen einfuhr, konnte der zweite Sieg nicht folgen. Der Test war dennoch gelungen..

Gegen den Tabellendritten der Landesliga Westfalen St. 4, SC Altenrheine, überzeugte man in der ersten Halbzeit sehr und führte durch Treffer von Steffen Kronemeyer und Jesko Bühring mit 2:1. Zwar konnte man die Führung nicht über die Zeit bringen und musste sich mit einem 2:2 begnügen, doch da Altenrheine zu den Titelkandidaten zählt, ist das Ergebnis als Erfolg zu verbuchen.

Schon am heutigen Samstag geht es mit dem nächsten Testspiel weiter. Gegen den Oberligisten SC Spelle-Venhaus ist man definitiv in der Außenseiterrolle. Ein harter Test steht bevor.