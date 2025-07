Zweiter Test binnen 50 Stunden: BCF besiegt Gaißach-Wackersberg

Was man den Farchetern keinesfalls absprechen kann, ist das Bemühen, als Mannschaft aufzutreten. Juri Falch brachte sie in Führung. Sebastian Sedlmaier glich nach Hereingabe von Lorenz Hartl aus. Szenen, wie sie Demir öfter erwarten würde. Das Erkennen und Nutzen von Räumen entpuppte sich als Manko der ansonsten wackeren Gäste. Der Begriff „Bezirksliga“ war in den Köpfen seiner Spieler omnipräsent. „Das habe ich nicht rausgebracht“, hält Demir fest. „Sie hätten sich mehr trauen sollen.“ Oft wurde der Ball lieber flugs ohne Zielkoordinaten weggeschlagen, anstatt ihn in den eigenen Reihen zu halten. „Keiner wollte einen Fehler machen.“

Ächter sieht Ansätze, noch keine Abläufe. Gegen Kreisligist TuS Geretsried II am kommenden Sonntag geht Ächter von einem „rassigeren Spiel“ aus, in dem seine Mannen „mehr gefordert“ werden, demnach auch „mehr zeigen“ müssen. Im Anschluss wird Landesligist SV Aubing sämtliche BCF-Schwachstellen aufzeigen, ehe man mit Forstinning auf einen Gegner der gleichen Liga-Güteklasse trifft.

Öffnende Bälle wie der zum Gleichstand müsse man in einigen Wochen „acht bis zehn pro Halbzeit“ anlegen. „Dann bist du viel gefährlicher.“ So aber gehörten die beiden entscheidenden Momente im zweiten Abschnitt den Gastgebern. Thomas Hammerl verlor im Mittelfeld den Ball an Lukas Hintermeier, infolgedessen Argjent Veliqi nach Steckpass gekonnt über den Innenpfosten ins lange Eck abschloss. Und bei Patriot Laiqis Einzelaktion inklusive Abschluss auf 18 Metern fehlte es SG-Keeper Matthias Hundegger ein wenig an Reichweite. Weiter geht’s für die Demir-Truppe am Samstag (15 Uhr) gegen Aufsteiger SG Oberau/Farchant.