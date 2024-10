Zweiter SV Leonberg/Eltingen erwartet den Dritten TASV Hessigheim

Am 9. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr stehen spannende Duelle an, in denen sich sowohl der Tabellenführer FV Dersimspor Ludwigsburg als auch die Verfolger beweisen müssen. Besonders der Kampf um die Spitze verspricht packende Partien. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 9. Spieltags der Bezirksliga Enz/Murr Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: