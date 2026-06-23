Zweiter Stopp der Sommertour: Hallescher FC macht’s wieder zweistellig

Mit 13:0 setzte sich die Mannschaft von Robert Schröder zu Gast beim Landesliga-Absteiger durch. Dabei sorgten die Hallenser schon früh für klare Verhältnisse. Nach Treffern von Burim Halili (7.), Fabrice Hartmann (9.) sowie einem Doppelpack durch Bocar Baro (11., 12.) hieß es schon nach einer Viertelstunde 4:0 für den Regionalligisten. Neuzugang Soufian Benyamina (17.), Niklas Landgraf (29.) und erneut Baro (42.) sorgten für den 7:0-Pausenstand.

Zum Start des zweiten Durchgangs wechselte Schröder, der am Vormittag bereits mit seiner Mannschaft trainiert hatte, einmal durch. Dennoch präsentierten sich die Hallenser bei brütender Hitze vor 467 Zuschauern weiterhin in Torlaune. Die Doppelpacker Emilio Stobbe (57., 64.) und Serhat Polat (75., 88.) sowie Julien Damelang (81.) und Lucas Ehrlich (86.) schraubten das Ergebnis nach dem Seitenwechsel weiter in die Höhe. Schlussendlich stand nach dem 11:0 zum Auftakt der Sommertour dieses mal ein 13:0-Erfolg des HFC.

Sommertour-Abschluss am Freitag, Jubiläum am Sonntag

Zum Abschluss der Gastspiele in der Region läuft der Hallesche FC am Freitagabend noch einmal beim Landesligisten SV Blau-Weiß Farnstädt auf. Werden sich die Rot-Weißen dann erneut in (zweistelliger) Torlaune präsentieren? Die Antwort gibt es wieder im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.