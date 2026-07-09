Zweiter Stammzellspender gefunden

Voller Einsatz für den Kampf gegen Blutkrebs: Heiko Grobis (NTRT-Fussballreport), Laura Jenter (DKMS) und Wolfgang Poddig (von links) bei der Abschlussveranstaltung der erfolgreichen Aktion „Kicken gegen Blutkrebs“ in Kusterdingen. Die gemeinsame Initiative führte zu 1.264 Neuregistrierungen – inzwischen konnten daraus bereits zwei passende Stammzellspender gefunden werden. Foto: DKMS

Mit der Aktion „Kicken gegen Blutkrebs“ haben die Instagramseite NTRT-Fussballreport und Wolfgang Poddig im vergangenen Herbst weit über die Grenzen der regionalen Fußballszene hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Innerhalb von nur acht Wochen konnten insgesamt 1.264 Menschen als neue potenzielle Stammzellspender registriert werden – ein Ergebnis, das die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertraf und als großer Erfolg für die gemeinsame Initiative mit der DKMS gewertet wurde.

Bereits vor wenigen Wochen trug die Aktion ihre ersten Früchte. Beim TSV Meckenbeuren konnte ein passender Stammzellspender gefunden werden. Nun gibt es die nächste herausragende Nachricht: Aus den 1.264 Neuregistrierungen wurde tatsächlich ein zweiter passender Spender ermittelt.

„Mein Kumpel Anto Ilic, der Trainer beim SV Croatia Reutlingen II ist, hat mir das bereits vor wenigen Wochen mitgeteilt“, berichtet Heiko Grobis, Gründer und Betreiber von NTRT-Fussballreport. „Dass es dann tatsächlich wieder ein Match ist, ist kaum in Worte zu fassen.“

Dass gleich zwei genetische Zwillinge gefunden werden konnten, ist statistisch betrachtet eine absolute Seltenheit. Die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Stammzellspender zu finden, liegt je nach Gewebemerkmalen häufig bei etwa 1 zu 10.000 oder sogar noch geringer. Umso außergewöhnlicher ist das Ergebnis der regionalen Typisierungsaktion.

„Wir haben uns schon über die 1.264 Neuregistrierungen riesig gefreut. Dass wir nun sogar zwei passende Spender finden konnten, ist einfach gigantisch“, sagt Mitinitiator Wolfgang Poddig.

Vor ziemlich genau einem Jahr begannen Wolfgang Poddig und Heiko Grobis gemeinsam mit der DKMS die Planungen für eine groß angelegte Typisierungsaktion im regionalen Amateurfußball. Das selbst gesteckte Ziel lautete, innerhalb weniger Wochen 1.000 neue Registrierungen zu erreichen. Am Ende standen 1.264 Neuregistrierungen zu Buche – ein Erfolg, der bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung in Kusterdingen mit den teilnehmenden Vereinen gefeiert wurde.

Die außergewöhnliche Initiative blieb auch über die Region hinaus nicht unbemerkt. Sowohl der Württembergische Fußballverband als auch der Deutsche Fußball-Bund würdigten das Engagement der Initiatoren und aller beteiligten Vereine. Dass aus der Aktion inzwischen bereits zwei passende Stammzellspender hervorgegangen sind, verleiht dem Projekt eine noch größere Bedeutung.

„Das ist mehr als nur ein Sechser im Lotto“, beschreibt Heiko Grobis die emotionale Tragweite der Nachricht.

Für Grobis steht zudem fest, dass dies nicht das Ende des Engagements sein wird. „Es wird definitiv noch einmal eine Initiative geben. In welchem Ausmaß, ist aktuell aber noch Top Secret“, verrät der 37-jährige Familienvater.

Mit zwei geretteten Hoffnungsschimmern und 1.264 neuen potenziellen Lebensrettern hat „Kicken gegen Blutkrebs“ eindrucksvoll bewiesen, welche enorme Kraft der Amateurfußball entwickeln kann, wenn eine ganze Region gemeinsam für ein Ziel einsteht.