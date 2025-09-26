 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: FC Union Heilbronn

Zweiter Sportfreunde Lauffen erwartet Dritten FSV Friedrichshaller SV

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht erneut Spannung auf allen Ebenen. Während die Spitzenteams Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen versuchen, ihre Positionen zu festigen, kämpfen die unteren Teams wie TSV Neuenstein oder SG Stetten/Kleingartach um jeden Zähler, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Zahlreiche Begegnungen versprechen enge Duelle und taktische Feinjustierungen, die den Verlauf der Saison entscheidend prägen könnten.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

Sportfreunde Untergriesheim empfängt TSV Botenheim. Die Hausherren wollen die Punkte im Heimstadion behalten, um den Platz im oberen Tabellenmittelfeld zu sichern. Botenheim benötigt dringend einen Auswärtssieg, um die Rote Laterne nicht noch weiter zu stabilisieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

Sportfreunde Lauffen trifft auf FSV Friedrichshaller SV. Lauffen als Zweiter der Liga strebt nach einer weiteren Bestätigung der bisherigen starken Saisonleistung. Friedrichshaller will die Auswärtsaufgabe nutzen, um die Serie positiv zu gestalten und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
15:00live

FC Union Heilbronn empfängt TSV Pfedelbach. Pfedelbach wird versuchen, seine Punktebilanz im Aufstiegskampf zu verbessern, während Union Heilbronn die Gelegenheit sieht, vor heimischem Publikum wertvolle Zähler zu sammeln. Beide Mannschaften benötigen ein konzentriertes Spiel, um erfolgreich zu sein.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00

Aramäer Heilbronn tritt gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim an. Als Tabellenführer will Heilbronn die Spitzenposition verteidigen und seinen Saisonstart weiter untermauern. Markelsheim/Elpersheim braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Liga-Mitte nicht zu verlieren und im Aufstiegs- bzw. Klassenerhaltkampf relevant zu bleiben.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00

FSV Schwaigern trifft auf TG Böckingen. Schwaigern möchte seine Tabellenposition festigen und die Heimbilanz ausbauen. Böckingen wird versuchen, das Spiel auszugleichen und die Punkte in der Ferne zu sichern, um die Serie im Mittelfeld zu stabilisieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00

TSV Neuenstein empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen unbedingt Punkte, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Begegnung verspricht Kampfgeist und intensive Zweikämpfe im Mittelfeld.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
15:00

SV Wachbach empfängt SG Stetten/Kleingartach. Wachbach will die Punkte zu Hause behalten, um die Position im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen. Stetten/Kleingartach benötigt jeden Zähler dringend, um nicht weiter im Tabellenkeller zu verbleiben.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

TSV Erlenbach tritt gegen SG Sindringen/Ernsbach an. Für Erlenbach ist ein Heimsieg essenziell, um aus dem unteren Tabellenbereich zu entkommen. Sindringen/Ernsbach wird die Partie nutzen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen und weiter im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.9.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor