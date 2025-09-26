Zweiter Sportfreunde Lauffen erwartet Dritten FSV Friedrichshaller SV



Sportfreunde Untergriesheim empfängt TSV Botenheim. Die Hausherren wollen die Punkte im Heimstadion behalten, um den Platz im oberen Tabellenmittelfeld zu sichern. Botenheim benötigt dringend einen Auswärtssieg, um die Rote Laterne nicht noch weiter zu stabilisieren. Sportfreunde Untergriesheim empfängt TSV Botenheim. Die Hausherren wollen die Punkte im Heimstadion behalten, um den Platz im oberen Tabellenmittelfeld zu sichern. Botenheim benötigt dringend einen Auswärtssieg, um die Rote Laterne nicht noch weiter zu stabilisieren.



Sportfreunde Lauffen trifft auf FSV Friedrichshaller SV. Lauffen als Zweiter der Liga strebt nach einer weiteren Bestätigung der bisherigen starken Saisonleistung. Friedrichshaller will die Auswärtsaufgabe nutzen, um die Serie positiv zu gestalten und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Sportfreunde Lauffen trifft auf FSV Friedrichshaller SV. Lauffen als Zweiter der Liga strebt nach einer weiteren Bestätigung der bisherigen starken Saisonleistung. Friedrichshaller will die Auswärtsaufgabe nutzen, um die Serie positiv zu gestalten und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Union Heilbronn FC Heilbronn TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:00 live PUSH



FC Union Heilbronn empfängt TSV Pfedelbach. Pfedelbach wird versuchen, seine Punktebilanz im Aufstiegskampf zu verbessern, während Union Heilbronn die Gelegenheit sieht, vor heimischem Publikum wertvolle Zähler zu sammeln. Beide Mannschaften benötigen ein konzentriertes Spiel, um erfolgreich zu sein. FC Union Heilbronn empfängt TSV Pfedelbach. Pfedelbach wird versuchen, seine Punktebilanz im Aufstiegskampf zu verbessern, während Union Heilbronn die Gelegenheit sieht, vor heimischem Publikum wertvolle Zähler zu sammeln. Beide Mannschaften benötigen ein konzentriertes Spiel, um erfolgreich zu sein.



Aramäer Heilbronn tritt gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim an. Als Tabellenführer will Heilbronn die Spitzenposition verteidigen und seinen Saisonstart weiter untermauern. Markelsheim/Elpersheim braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Liga-Mitte nicht zu verlieren und im Aufstiegs- bzw. Klassenerhaltkampf relevant zu bleiben. Aramäer Heilbronn tritt gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim an. Als Tabellenführer will Heilbronn die Spitzenposition verteidigen und seinen Saisonstart weiter untermauern. Markelsheim/Elpersheim braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Liga-Mitte nicht zu verlieren und im Aufstiegs- bzw. Klassenerhaltkampf relevant zu bleiben.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern TG Böckingen TG Böckingen 15:00 PUSH



FSV Schwaigern trifft auf TG Böckingen. Schwaigern möchte seine Tabellenposition festigen und die Heimbilanz ausbauen. Böckingen wird versuchen, das Spiel auszugleichen und die Punkte in der Ferne zu sichern, um die Serie im Mittelfeld zu stabilisieren. FSV Schwaigern trifft auf TG Böckingen. Schwaigern möchte seine Tabellenposition festigen und die Heimbilanz ausbauen. Böckingen wird versuchen, das Spiel auszugleichen und die Punkte in der Ferne zu sichern, um die Serie im Mittelfeld zu stabilisieren.



TSV Neuenstein empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen unbedingt Punkte, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Begegnung verspricht Kampfgeist und intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. TSV Neuenstein empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen unbedingt Punkte, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Begegnung verspricht Kampfgeist und intensive Zweikämpfe im Mittelfeld.



SV Wachbach empfängt SG Stetten/Kleingartach. Wachbach will die Punkte zu Hause behalten, um die Position im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen. Stetten/Kleingartach benötigt jeden Zähler dringend, um nicht weiter im Tabellenkeller zu verbleiben. SV Wachbach empfängt SG Stetten/Kleingartach. Wachbach will die Punkte zu Hause behalten, um die Position im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen. Stetten/Kleingartach benötigt jeden Zähler dringend, um nicht weiter im Tabellenkeller zu verbleiben.



TSV Erlenbach tritt gegen SG Sindringen/Ernsbach an. Für Erlenbach ist ein Heimsieg essenziell, um aus dem unteren Tabellenbereich zu entkommen. Sindringen/Ernsbach wird die Partie nutzen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen und weiter im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben.