Zweiter Spieltag wird in Gruppenliga zum Derby-Tag

Kreis Groß-Gerau (arc). In der Gruppenliga Darmstadt kommt es am kommenden Spieltag gleich zu zwei Derbys im Kreis Groß-Gerau: Aufsteiger VfB Ginsheim empfängt in seinem ersten Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr den SV 07 Geinsheim, während die SKV Büttelborn um 15.30 Uhr bei Dersim Rüsselsheim antreten muss.

VfB-Trainer Jonas Schuster analysiert: „Geinsheim ist immer sehr gut organisiert und taktisch bestens eingestellt. Meine Trainerkollegen Kim Ginkel und Flo Auer leisten dort seit Jahren hervorragende Arbeit.“ Um das erste Heimspiel der Saison wie gewünscht zu gewinnen, „müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Leider sind wir personell durch Verletzungen und Urlaube stark gebeutelt.“ Nicht besser sieht es da beim Gegner aus. Jan Finger von der sportlichen Leitung der Geinsheimer sagt: „Wir erwarten einen Gegner, der in der vergangenen Saison viele Tore erzielt und sich hochkarätig verstärkt hat. Wir wollen an die erste Halbzeit vom vergangenen Sonntag anknüpfen.“ In den bisherigen Begegnungen gab es immer einen Sieger, favorisiert ist keines der beiden Teams.

Für Dersim Rüsselsheim soll nach dem 1:1 in Alsbach nun gegen Büttelborn der erste Saisonsieg her. „Wir wollen im ersten Heimspiel natürlich die drei Punkte holen“, gibt sich der Sportliche Leiter Rachid Dadda kämpferisch und wartet so kurz nach dem Saisonstart mit einer Überraschung auf. Mit Sascha Amstätter hat gerade ein Ex-Profi das Traineramt übernommen und löst Trainer Dogan Erdogan ab, der im vergangenen Jahr das Team vor dem Abstieg bewahrte.