– Foto: Christian Dortants

Zweiter Spieltag bringt Derby und ein Aufsteigerduell! Nach dem torreichen Auftaktwochenende geht die Kreisliga A in Heinsberg in ihre zweite Runde.

Der zweite Spieltag in Heinsberg verspricht viel Spannung. Einige Duelle kennen wir aus der letzten Saison, andere spielen das erste Mal in der Kreisliga A gegeneinander.

Aufsteigerduell mit Spannung Scherpenseel verlor zum Auftakt knapp beim SC Selfkant, während Golkrath mit einem 8:1 über Karken ein Ausrufezeichen setzte. Trainer Björn Hilberath sieht sein Team vorbereitet: „Nach dem Auftakt letzten Sonntag im Selfkant freuen wir uns jetzt auf unser erstes Heimspiel in der Kreisliga A und empfangen mit dem SV Golkrath einen weiteren Aufsteiger, der gezeigt hat, wie offensivstark er ist. (…) Darauf bauen wir auf und werden mit aller Ruhe und der nötigen Leidenschaft versuchen, die einfachen Fehler abzustellen, sodass am Ende des Spiels die ersten Punkte auf unserem Konto sind.“

Golkrath-Trainer Daniel Demming gibt sich trotz Euphorie vorsichtig: „Wir sind natürlich mit unserem 8:1 viel besser in die Saison gestartet, als wir erwartet haben. (…) Mit Blick auf Scherpenseel wissen wir, dass eine starke Mannschaft auf uns zukommt. (…) Nicht umsonst konnten sie einen Landesligisten raushauen. Dennoch hat unsere Mannschaft im letzten Jahr großen Fortschritt gemacht. (…) Fazit: Es wird gegen einen Mitaufsteiger wieder ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel, dessen Ausgang bis zum Schluss offen bleibt.“

Derby-Time in Rurich

Brachelen reist als Favorit zum Derby nach Rurich. Trainer Danny Fäuster betont die klare Zielsetzung: „Wir haben Rurich während der Vorbereitung zwei Mal geschlagen und gehen als Favorit ins Derby. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden und die nächsten drei Punkte einfahren. Rurich hat sich zum Start ein Unentschieden in Schafhausen erkämpft und wird auch am Sonntag alles daran setzen zu punkten. Vor allem wird es für uns darum gehen, gegen einen vermutlich tiefstehenden Gegner in engen Räumen Torchancen zu kreieren.“ Aber auch Rurich-Trainer Mark Lampertz sieht sein Team gut eingestellt: „Für uns war es wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in Schafhausen in die Saison zu starten, nachdem die Vorbereitung auch personell bedingt in den letzten Wochen nicht einfach für uns war. Gegen Brachelen erwarten wir nun eine der Topmannschaften der Liga. Wir wollen mit der gleichen Einsatzbereitschaft und Leidenschaft wie in Schafhausen auftreten, um an einem guten Tag auch Brachelen ärgern zu können.“ Damit ist ein intensives Derby vorgezeichnet.

Breberen und Millich im direkten Duell Beide Teams stehen nach dem ersten Spieltag ohne Punkte da, nun bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung. Roland-Trainer Gianluca Franken blickt mit Respekt voraus: „Am kommenden Wochenende gastieren wir beim SV Breberen, die mit ihrem Trainer Yustin Finlay einen hervorragenden Trainer an der Seite haben. Uns erwartet eine fußballerisch gute und eingeschworene Truppe. In Breberen ist es immer schwer zu spielen, das kenne ich als Junge aus dem Selfkant nur zu gut. Ich freue mich aber auf das Duell, wir werden gut vorbereitet ins Spiel gehen und alles versuchen, um die ersten drei Punkte einzufahren.“

Breberen-Verantwortlicher Marc Schulvens schätzt die Lage ähnlich ein: „Bei uns steht das Heimspiel gegen Millich an. (…) Wir haben immer noch eine recht angespannte Personallage, da wir einen dünnen Kader haben. (…) Eigentlich war es in der Vergangenheit häufig so, dass wir die Heimspiele gegen Millich gewonnen haben und dann auswärts schlecht aussahen. Damit würden wir uns natürlich auch anfreunden können. (…) Wir sind auf keinen Fall chancenlos, rechnen uns Möglichkeiten aus, aber wir brauchen auf jeden Fall eine sehr gute Tagesform, damit wir über den Sieg sprechen könnten.“