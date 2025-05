Germania Wiesmoor freut sich über den zweiten Sommerneuzugang. Wie der Verein via Social Media bekannt gibt, sichert sich der Bezirksligist die Dienste von Elias Simsek vom Ligakonkurrenten Aurich.

Dabei setzt der Verein erneut auf einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der perfekt ins Anforderungsprofil der sportlichen Leitung passt. Simsek ist aktuell bei der SpVg Aurich aktiv, wo er als A-Jugendlicher bereits in der 2. Herren zum Einsatz kommt und mittlerweile auch im Kader der 1. Herren steht.Mit seinem Wechsel nach Wiesmoor will der junge Spieler nun den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn gehen.

„Wir können von Elias noch einiges erwarten und er wird unserer Mannschaft weitere Möglichkeiten für die neue Saison geben. Das Einzige was wir dem Jungen geben müssen ist Zeit und die wird er bei uns auch bekommen. Wir werden viel Freude an Elias haben“, so die sportliche Leitung des Bezirksligisten.