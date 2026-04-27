Zweiter Sommerabgang: Mattera verlässt den TSV Buchbach

Manuel Mattera verlässt den TSV Buchbach im Sommer. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Zweiter Sommerabgang beim Fußball-Regionalligisten TSV Buchbach: Eigengewächs Manuel Mattera wird die Rot-Weißen am Saisonende aus beruflichen Gründen verlassen und künftig nicht mehr im hochklassigen Amateurbereich Fußball spielen.

„Das ist unglaublich schade, aber wenn ein Spieler den Wunsch äußert, dass er sich verändern will, weil er den Aufwand nicht mehr betreiben kann, ist man als Verein machtlos“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der natürlich um die Bedeutung dieser Personalie weiß: „Nole ist die Figur beim TSV Buchbach, die gezeigt hat, dass man es von der eigenen Jugend bis in die Regionalliga schaffen kann. Diese Figur verlieren wir jetzt.“