Zweiter Sommerabgang: Mattera verlässt den TSV Buchbach

Das Eigengewächs beendet seine Karriere im hochklassigen Amateurbereich. Der 24-Jährige absolvierte 98 Regionalliga-Spiele für die Rot-Weißen.
Zweiter Sommerabgang beim Fußball-Regionalligisten TSV Buchbach: Eigengewächs Manuel Mattera wird die Rot-Weißen am Saisonende aus beruflichen Gründen verlassen und künftig nicht mehr im hochklassigen Amateurbereich Fußball spielen.
„Das ist unglaublich schade, aber wenn ein Spieler den Wunsch äußert, dass er sich verändern will, weil er den Aufwand nicht mehr betreiben kann, ist man als Verein machtlos“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der natürlich um die Bedeutung dieser Personalie weiß: „Nole ist die Figur beim TSV Buchbach, die gezeigt hat, dass man es von der eigenen Jugend bis in die Regionalliga schaffen kann. Diese Figur verlieren wir jetzt.“
98 Regionalliga-Spiele hat der 24-jährige Mittelfeldspieler, der oft auch als Außenverteidiger eingesetzt worden ist, in der höchsten bayerischen Amateurklasse für die Buchbacher bislang bestritten. Seit der Winterpause trainiert und spielt Mattera, der auch einige Verletzungsrückschläge hinnehmen musste, berufsbedingt allerdings in der Kreisliga-Mannschaft der Rot-Weißen. „Es spricht ja auch für seinen Charakter, dass er sich nie zu schade war, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Das war für unser Kreisliga-Team in den letzten Jahren immer überlebenswichtig“, so Bichlmaier.