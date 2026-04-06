Zweiter Sieg über Ostern...

Was im Profifußball für große Aufschreie sorgen würde, ist im Amateurfußball über Ostern mittlerweile leider der Normalfall: Zwei Spiele innerhalb von drei Tagen. Nach nur einem Tag Pause muss der TSV nach Ballendorf zum Spitzenspiel und alle Kräfte mobilisieren. Wie die letzten Spiele schon kommt Bernstadt gut ins Spiel und scheitert durch Bosch am Pfosten und weitere zwei gute Chancen durch Jost und Bosch können nicht verwertet werden. Die gute Anfangsphase wird wieder nicht belohnt. Im Anschluss versucht auch Ballendorf am Spiel teilzunehmen und hat dann eine gute Chance, die durch Mayer in letzter Sekunde vereitelt wird. Kurz vor der Halbzeit scheitert nochmal Jost ehe dann nach einem Eckball Bosch doch noch den verdienten Führungstreffer erzielt (45.). In der zweiten Halbzeit steht der TSV weiter sehr gut in der Defensive und hat lediglich einmal Glück bei einer knappen Abseitsentscheidung. Bernstadt verteidigt konsequent und dem Gastgeber fällt wenig ein. Die Entscheidung lässt Bosch liegen jedoch passiert nicht mehr viel und Bernstadt siegt 1-0, was den Chancen nach auch durchaus höher hätte sein können.