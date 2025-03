Zweiter Sieg in Folge für Zweitmannschaft des FVW.

Zum ersten Heimspiel im neuen Jahr musste die Zweite des FVW gegen die SG Altann/Bergatreute ran. Nachdem das Team um Coach Nils Kraus am vergangenen Spieltag in Haisterkirch einen 3:0 Erfolg feiern konnte, sollte nun auch der erste Heimsieg im neuen Jahr folgen.

Die Waldseer Jungs starteten etwas besser ins Spiel und konnten vermehrt in Richtung Tor vordringen. So richtig gefährlich wurde es dann aber erst in der 17. Minute, als N. Weber ein Freistoß auf den langen Pfosten schlug. Da stand B. Gärtner genau richtig und legte per Kopf direkt vors Tor ab, wo F. Steiner völlig frei den Ball im Netz unterbringen konnte und somit die Führung für den FVW markierte. In der Folge nahmen auch die Gäste mehr am Spielgeschehen teil und kamen zu einzelnen Abschlüssen, die aber bis dato ungefährlich blieben. In der 38. Minute hatten dann nochmal die Hausherren die große Möglichkeit ein Tor nachzulegen. B. Gärtner passte den Ball in die Mitte zu E. Gomes da Silva, der völlig frei zum Schuss kam, diesen jedoch übers Tor zog. Kurz vor der Pause wurden die Gäste dann noch zweimal brandgefährlich, beide Male ging jedoch FVW Keeper N. Hahn als Sieger aus den 1 gegen 1 Situationen und sicherte so die Halbzeitführung.