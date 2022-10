90+2: FC Lengdorf erzielt späten Siegtreffer und fährt Dreier ein – Foto: michalek

Zweiter Sieg in Folge für Kranzberg, Lengdorf gewinnt in der Nachspielzeit Kranzberg kommt in Fahrt

Landkreis – Die Kicker des SV Kranzberg kommen immer besser in Fahrt. Für den FCA Unterbruck endete der Spieltag indes bitter.

SC Kirchasch – SV Kranzberg 1:3 (0:0). Lange sah es so aus, als würden die Kranzberger gen Kreisklasse trudeln, doch langsam scheinen sie sich zu fangen: In Kirchasch gab’s den zweiten Sieg in Folge, der „richtig verdient für uns war“, wie Trainer Anton Kopp betonte. Dabei hatten sich beide Teams anfangs neutralisiert. Dann wurde Kranzberg zwar besser, ohne aber den entscheidenden Pass in die Spitze zu spielen. So blieb es zunächst beim 0:0, das nach dem Wechsel aber nicht lange Bestand hatte. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Thomas Angermeier schalteten die Kranzberger schnell und bedienten Stephan Schleypen, der sicher abschloss (47.). Michael Kopp erhöhte, nachdem er am Sechzehner mustergültig freigespielt worden war (75.). Bei seinem Flachschuss sah Kirchasch’ Keeper Ägidius Altmann aber alles andere als gut aus. In der Schlussphase wurde es dann aber noch mal spannend. Maxi Strasser verkürzte für den Sportclub nach einer Flanke aus dem Halbfeld, wobei Kranzbergs Keeper Fabian Köppl auch ausgerutscht war (81.). Und der Sportclub drängte weiter, vergab durch einen Freistoß aber die Chance auf den Ausgleich. Für ruhige Gemüte im Ampertal sorgte dann erst Florian Kleidorfer, der einen Konter zum 1:3-Endstand abschloss (90.).