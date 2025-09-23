Zweiter Sieg in Folge für die Borussia-Frauen

Die Fohlen erwischten einen starken Start und belohnten sich früh: Nach einem sehenswerten Spielzug steckte Alina Abdii den Ball in die Schnittstelle, Miray Cin blieb vor Gäste-Torhüterin Thea Farwick cool und traf zum 1:0 (12. Minute). Kurz darauf jubelte Borussia erneut, doch der Treffer von Flaka Aslanaj zählte wegen Abseits nicht (15.).

Meppen fand dann besser ins Spiel, hatte vor der Pause aber nur eine klare Gelegenheit, die Jil Frehse im Borussen-Tor parierte (17.). Borussia kontrollierte die Partie über weite Strecken der ersten Hälfte, kam jedoch nicht mehr zwingend zum Abschluss.

Borussia betreibt Chancenwucher

Der zweite Durchgang begann turbulent: Zunächst verpasste Meppen den schnellen Ausgleich (47.), im Gegenzug scheiterte Aslanaj knapp an Farwick (49.). Danach drängten die Fohlen auf die Vorentscheidung. Abdii (75.) und Cin (85.) vergaben gute Möglichkeiten, in der Nachspielzeit traf die eingewechselte Mia Giesen nur den Pfosten. So blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg und einer erneut weißen Weste für die Borussinnen.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft und sehr glücklich. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und waren am Ende auch der verdiente Sieger“, sagte Jonas Spengler. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, standen defensiv aber sehr stabil, trotz der offensiven Qualität, die Meppen mitbringt. Es tut gut, mit drei Punkten und einem gefestigten Tabellenplatz in die spielfreie Woche zu gehen und zu wissen, dass einige verletzte Spielerinnen zurückkehren werden“, resümierte er.

Die Fohlen bleiben mit elf Punkten bis zur kommenden Auswärtspartie am Sonntag, 5. Oktober beim VfL Wolfsburg II, auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SC Sand führt mit zwölf Punkten die Tabelle an.