Zweiter Sieg in Folge! Aufsteiger Oststeinbek auf Kurs

Der Oststeinbeker SV setzte sich im Duell mit dem Rahlstedter SC mit 3:1 durch. Für den Aufsteiger war es der zweite Sieg in Folge und der erste dreifache Punktgewinn am Meessen nach der Rückkehr in die Landesliga seit dem 15. September 2023 (4:3 gegen Concordia II). Trainer Martin Sobczyk hob vor allem den starken Start seiner Mannschaft hervor: „Wir haben brutal angefangen, richtig sauber durchkombiniert über Außen und durchs Zentrum. Dann stehen wir frei vor dem Torwart, sieben Meter, und schießen über das Tor – das war eine gute Phase.“ Die verdiente Führung fiel schließlich durch den Einsatz von David Borgmann, der nach einem langen Sprint den Abpraller eroberte und zur Führung traf.

Nach der Pause drückten die Gäste zunächst, ehe ein umstrittenes Tor den Ausgleich brachte. „Der Ball war im Aus, der Spieler nimmt ihn am Sechzehner in die Hand, alle orientieren sich nach hinten – und von der Mittellinie wird der Ball einfach eingeworfen. Dann schießt der Spieler aus 30 Metern, abgefälscht, unhaltbar ins Tor. Das hat uns natürlich aufgebracht.“

Doch Oststeinbek schlug zurück. Eine in der Halbzeit angesprochene Eckenvariante führte durch Youness Ben Mustapha Sbou zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Mustafa Zazai, der einen Angriff über rechts mit einem platzierten Schuss in den Winkel abschloss. „Am Ende war es ein blitzsauberer Angriff und ein sehr verdienter Sieg“, resümierte Sobczyk.



Oststeinbeker SV – Rahlstedter SC 3:1 (1:0)

Oststeinbeker SV: Dejan Lejic, Youness Ben Mustapha Sbou, Revin Köksal, Kevin Lauppe, Elmedin Serif Smajasevic, Ali Sam El-Mawla, Mustafa Zazai, Baran-Musa Kocuk (88. David Tiago Gandra Lopes), Juan Chandel Hernandez Genao (65. Maximilian Andre Kochsiek), Eclessias Akplaka, Ron David Kwadwo Borgmann (84. Kannafa Jibril Adamou) - Trainer: Martin Sobczyk

Rahlstedter SC: Jan Prahl-Benthien, Marvin Alexander Dose, Davin Vardavardi (76. Chisom Luke), Tom Bläsius, Simon Noel Flandrin, Samed Aksoy (55. Danny Roman Cyganek), Jonathan Zinn, Anes Hodzic-Mehic (46. Nick Daniel Gerken), Dennis Sailer (46. Gideon Owusu), Mihai-Vladut Bitez, Mel Jakob Morawitz (76. Liam Samuel Trierweiler) - Trainer: Peter Robert Benedikt Grischke

Schiedsrichter: Rene Hölker

Tore: 1:0 Ron David Kwadwo Borgmann (37.), 1:1 Jonathan Zinn (50.), 2:1 Youness Ben Mustapha Sbou (60.), 3:1 Mustafa Zazai (77.)