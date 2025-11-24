ZWEITER SIEG IN FOLGE

Die Reserve des SVB bestreitet heute bei eisiger Kälte gegen den 11. in der Tabelle das letzte Spiel der Hinrunde. Gleich in der 7. Minute des Spiels kommt Thalfingen mit einer Flanke in den Strafraum zur ersten richtigen Chance des Spiels und erzielt gleich das 1:O. Die Mannschaft ließ sich vom frühen Gegentreffer nicht beeindrucken und spielte ihr Spiel konsequent weiter. Moritz konnte sich sechs Minuten später auf der Außenbahn durchsetzen und bringt einen flachen Ball in den 5er. Fabian Kröner verwandelt mit Überzeugung zum 1:1. Nach einer gelben Karte in der 22. Minute ergab sich eine gute Freistoßmöglichkeit, die leider nicht genutzt werden konnte. Kurz darauf kam es durch konsequentes Arbeiten gegen den Ball zu einer Chance für Fabian. Auch der gegnerische Torwart konnte den Führungstreffer zum 2: 1 nicht verhindern. In der 35. Minute kommt Thalfingen noch zu einer guten Chance. Der Thalfinger Spieler schiebt den Ball zum Glück für die Fortuna aber am Tor vorbei. 40. Minute gelb-rote Karte für die Nr. 11 von Thalfingen. Kurz darauf konnte René einen Freistoß aus guter Position nicht verwandeln. Die übrigen Bälle, die Thalfingen in dr erstdn Halbzeit bis vors Tor gebracht hat, wurden alle von Nils sicher gehalten.

In der 49. Minute verwandelt Timo einen Elfmeter ins untere Linke Eck. Der SVB erhöht kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit damit auf 3: 1. In der 55. Minute wurde David Döring für den zweifachen Torschützen Fabian eingewechselt. Kurz darauf bekommt Mattis eine gelbe Karte. Nach einem Freistoß am 16er, der von David ausgeführt wurde, erhöht Moritz in der 57. Minute auf 4: 1. In der 62. Minute bekommt Benjamin eine gelbe Karte, auch der darauf folgende Freistoß konnte vom Gegner nicht zählbar genutzt werden. Drei Minuten später kommt Mike für René, kurz darauf Sascha Kohn für Tobi. Der SV Thalfingen verkürzt in der 48. Minute auf 4:2. Der Schiedsrichter war sich sicher, dass der Ball tatsächlich in vollem Umfang über der Linie war. Daraufhin wurde Adnan gegen Nils Schmidt ausgewechselt. In der 90. Spielminute gab es für einen Spieler des SV Thalfingen noch eine gelbe Karte wegen Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Beim letzten Spiel der Hinrunde konnte der SVB mit diesem 4:2-Sieg den 10. Tabellenplatz festigen.