Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Optimaler Schalding-Start in 2023 Nach dem Härtetest gegen den SV Ried II siegt die Köck-Elf auch gegen den FC Tegernheim +++ GW Deggendorf unterliegt dem ASV Cham

Am Freitagabend noch gegen den SV Ried II (2:1-Sieg) im Einsatz, ging es am Sonntag für den SV Schalding-Heining schon gegen den FC Tegernheim weiter. Der Bayernliga-Tabellenführer ließ - wie bereits zwei Tage zuvor erneut auf Kunstrasen - auch gegen den Landesligisten nichts anbrennen und gewann am Ende verdient mit 4:1. Kurios: Der zuvor bereits verwarnte Dominik Weiß wurde zehn Minuten vor Schluss (80.) mit gelb-rot vom Platz geschickt, da er einen Freistoß zu früh ausführte.

Stefan Köck rotierte stark im Vergleich zum Freitag und brachte sieben neue Mann auf's Feld. Während - wie bereits im Vorfeld angekündigt - Christian Brückl und Johannes Stingl aus privaten Gründen fehlten, stand Patrick Drofa nach überstandenen Knieproblemen wieder zur Verfügung.

Der SVS nahm auch wie zu erwarten das Zepter von Beginn an in die Hand und hätte schon früh im Spiel in Führung gehen können, allerdings scheiterte der wiedergenesene Patrick Drofa zwei Mal am stark reagierenden Tegernheim-Keeper Max Baierl. Im dritten Anlauf (18.) war der Schlussmann allerdings machtlos, weswegen die Heim-Elf zum ersten Mal jubeln durfte. Bis auf einen Lattenschuss nach einer Ecke ließ Schalding defensiv nichts zu, hätte das Ergebnis bis zur Pause sogar weiter ausbauen können.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es, trotz hoher Intensität, gut eine halbe Stunde bis der Ball ein zweites Mal im Netz zappelte. Fabian Schnabel wurde im Strafraum von den Beinen geholt und der an diesem Nachmittag eingewechselte Markus Gallmaier ließ sich die Chance vom Punkt (76.) nicht entgehen. Trotz des 1:2-Anschlusstreffers von Dennis Kandsperger (84.) ließ der SVS nichts mehr anbrennen und stellte durch einen Doppelpack von Fabian Schnabel in den Schlussminuten (85. & 90.) hingegen den finalen 4:1-Endstand her.