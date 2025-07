Zweiter Sieg im zweiten Spiel

So langsam kann man bei der Zweiten des 1. FC Saarbrücken von einem gelungenen Saisonstart reden. Hatte man früher zu Saisonbeginn jeweils Punkte liegen lassen, gab es nun im zweiten Spiel bereits den zweiten Triumph. Die DJK Ballweiler-Wecklingen, bei der der frühere Malstatter Spieler Florian Bohr als Spielertrainer fungiert, wurde am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 2:0 (0:0) bezwungen. "Wir hätten früher treffen können, kommen dann nach einer Stunde zur Führung und hatten danach etwas nachgelassen, so dass sie auch zu einer Chance von Tim Walle kamen", schilderte Trainer Sammer Mozain den Spielverlauf. Leo Sahin brachte sein Team in der 69. Minute in Führung. Doch statt des möglichen Ausgleichs schlug das Malstatter Team in der Schlußphase noch mal zu. Jael Mutombo Nyota schloß einen Konter mit dem zweiten Treffer ab (88.). "Wir waren hinten bis in die Schlußphase wieder stabil und machen vorne die Dinger rein. Nun haben wir mit der SpVgg. Quierschied am Sonntag den nächsten starken Gegner vor der Brust", blickte der Trainer schon voraus.