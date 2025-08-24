Zweiter Sieg gegen einen "Großen"

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich am Sonntagabend den dritten Sieg nach dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga gesichert. Dabei hatte das Team von Trainer Sammer Mozain in den ersten sechs Spielen fünf Gegner, die man zu den Titelanwärtern zählen kann. Nun wurden die Sportfreunde Köllerbach auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 2:1 (0:1) geschlagen.

Zwei verschiedene Halbzeiten sahen die mehr als 200 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, wo sich am Sonntagabend die Zweite des 1. FC Saarbrücken und die Sportfreunde Köllerbach gegenüber standen. "Wir hätten im ersten Durchgang nach unserem frühen Tor nachlegen müssen, das haben wir bei unserer Überlegenheit versäumt", sagte Gäste-Spielertrainer Jan Issa nach dem Spiel. Sein Team führte bereits nach der zweiten Sekundenzeiger-Runde mit 1:0 durch Hasan Sonsuz. "Wir hatten kurz vor der Pause eine Riesenmöglichkeit zum 1:1, wenn wir da treffen gehen wir nochmal anders in die zweite Hälfte. Wir haben dann offensiv gewechselt und haben uns endlich auch mal belohnt für unsere Bemühungen", freute sich Sammer Mozain über den Ausgleich durch Thierry Correia Delgado Fonseca (67.). "Wir sind dann nicht mehr wie gegen Limbach wild angerannt, sondern sind strukturiert geblieben, wir haben aus diesem Spiel gelernt, dass wir auch wieder zu Chancen kommen Nach dem Platzverweis sind wir dann noch dominanter geworden und hätten auch höher gewinnen können". Kaum war Marvin Hessedenz nach einer roten Karte vom Feld (84.), unterlief den Gästen ein Eigentor durch Fabio Götzinger (88.). "Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und sind dann in Unterzahl auch in Rückstand geraten. Wir müssen jetzt abwarten, was mit Hessedenz am kommenden Wochenende wird, er könnte gesperrt werden", sagte Jan Issa abschließend.

Für die FCS-Zweite geht es am kommenden Sonntag, 31. August im Stadtderby zur SV Saar 05 Jugend. Das Spiel wird um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes (Am Kieselhumes) ausgetragen. Die Sportfreunde empfangen bereits am Samstag um 15 Uhr den SV Merchweiler auf dem Kunstrasenplatz an der Püttlinger Köllertalstr.