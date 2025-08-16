Zweiter Sieg für Petrovic-Elf: TSV Buchbach bezwingt Greuther Fürth II

Der TSV Buchbach reiste im Rahmen des 4. Spieltags der Regionalliga Bayern zur SpVgg Greuther Fürth II. Wir berichteten von der Partie im Live-Ticker.

Buchbach ‒ Es geht weiter für den TSV Buchbach! Nach dem Heimremis gegen die Würzburger Kickers geht es für die Elf von Trainer Aleksandro Petrovic weiter in Richtung Mittelfranken. Bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth geht es für den TSV um die Punkte fünf, sechs und sieben der neuen Spielzeit, nachdem vergangenes Jahr sensationell auf dem zweiten Platz abgeschlossen werden konnte.

In Fürth gilt es für die Mannen in rot, den „Killerinstinkt“ der vergangenen Saison wiederzuerwecken. Vergangene Woche, beim Spiel gegen Würzburg, verpasste es der TSV ein ums andere Mal die frühe Führung auszubauen und musste sich letztlich mit einer Punkteteilung begnügen. Es war Punkt Nummer vier in der laufenden Saison, nachdem zuvor gegen Abstiegskandidat Hankofen-Hailing gewonnen wurde und es beim FC Bayern II eine 6:3-Niederlage hagelte.

Trio überragt bisher beim TSV Buchbach

Die Offensivhoffnungen der Buchbacher dürften dabei vor allem auf dem Trio Stoßberger/Sztaf/Heiland liegen. Gemeinsam sind die drei bisher für sechs der sieben TSV-Tore verantwortlich. Heiland erzielte im Spiel gegen Würzburg ein Traumtor.

Der Gegner Fürth kommt frisch aus zwei Niederlagen am Stück. Nach einem Auftaktsieg gegen Viktoria Aschaffenburg verlor die Mannschaft um Ex-Löwe Daniel Adlung jeweils mit 1:2 gegen Aubstadt und den FV Illertissen. Zu stoppen gilt es für Buchbach neben Adlung auch die Ex-Türkgücü-Kicker David Abrangao und Halit Yilmaz, denen Türkgücüs Sportvorstand Serdar YIlmaz jüngst eine Karriere im Profibereich prophezeite. (Tobias Höllrich)