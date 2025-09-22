Zweiter Sieg an einem Wochenende...

Ganz so einfach fiel es dann aber in Halbzeit eins nicht. Der SVN hatte zwar wieder ein deutliches Plus an Großchancen, konnte aber keinen Profit daraus schlagen. So scheiterte in der 12. Minute Joshua Aydogan allein vorm Gästekeeper, der zur Ecke klären konnte. Nur 5 Minuten später schaffte es Ioannis Gkountoglou nicht zum Torerfolg, nachdem er sich selbst mit einem Dribbling schön in Szene gesetzt hat. Dafür wurde es im Gegenzug gefährlich, als Thierhaupten nach einer Ecke scheinbar zum Torerfolg kam, Ioannis Gkountoglou den Ball aber im letzten Moment von der Linie kratzte. Danach wurde Nordendorf drückender im Angriff. In der 20. Minute steckte Dennis Rotter erneut auf Ioannis Gkountoglou durch. Der Ball kam aber etwas zu weit nach Außen, so dass der Gästekeeper im spitzen Winkel die Oberhand behielt. 5 Minuten später dann aber die erlösende Führung durch Tobias Stanikowski per Kopfball nach Ecke durch Christian Hollinger. Letztere schlug in der 33. Minute die nächste gefährliche Ecke, die aber Ioannis Gkountoglou nicht sauber verwerten konnte. So ging es dann mit einem eigentlich zu knappen 1:0 in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit bestimmte zunächst wieder der SVN. Zunächst legte in Minute 46 Dennis Rotter per Freistoß in die Mitte auf Marko Zeko, der aber am Keeper scheiterte. Direkt im Anschluss machte Fabian Schar auf er rechten Außenbahn Tempo und flankte auf Ioannis Gkountoglou, dessen Abschluss aber an der Hacke des Gegners hängen blieb. Wie so oft hieß es dann aber beinahe, so viele ausgelassene Chancen rächen sich. Wie aus dem Nichts kam Thierhaupten in der 62. Minute zum Abschluss, traf aber nur die Latte - Glück für den SVN. Eine Minute später die nächste SVN-Großchance für Ioannis Gkountoglou, der erneut allein vorm Keeper scheiterte. Gleiches Schicksal teilte nur 5 Minuten später Joshua Aydogan. Schon mit der nächsten Aktion wurde es wieder gefährlich im Gästestrafraum. Ioannis Gkountoglou dribbelte sich in den 16er und wurde unfair von den Beinen geholt. Den folgenden Elfmeter wollte er selbst verwandeln, scheiterte aber am Torwart. Kurz darauf, in der 70. Minute dann das erlösende 2:0 - Joshua Aydogan legte den Ball in den Lauf von Dennis Rotter, der ihn wiederum am Torwart vorbei spitzeln konnte. Danach gab der SVN das Spiel nicht mehr aus der Hand, allerdings passierte bis zum Schluss auch nichts nennenswertes mehr.