Zweiter Sieg am Stück: Scharmbeck hat Ligaverbleib in eigener Hand

– Foto: Jörg Struwe

Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen hat nicht nur ein fettes Ausrufezeichen gesetzt, sondern mit dem VSK Osterholz-Scharmbeck einen direkten Konkurrenten mit in den Abstiegssumpf gerissen. Aufgrund des Restprogramms hat der Aufsteiger den Klassenerhalt plötzlich wieder in der eigenen Hand.

Mit einem Doppelschlag vor der Pause brachten Leon Fischer (41.) und Marvin Bork (45.) die Hausherren auf die Siegerstraße. Osterholz-Scharmbeck schlug nach dem Seitenwechsel durch Dustin Beller postwendend zurück (51.), doch die SG fand zum richtigen Zeitpunkt die passenden Antworten. Torben Riemer brach die Hoffnungen der Gäste (55.), Moritz Bahn machte mit dem 4:1-Endstand den Deckel drauf (64.).

Nachdem die Situation für die Scharmbecker aussichtslos erschien, haben sie nun den Ligaverbleib in der eigenen Hand. Aufgrund der beiden Nachholspiele gegen Treubund Lüneburg könnten sie die Turner aus eigener Kraft überholen. Darüber hinaus haben die Salzstädter auch mit dem FC Heidetal ein weiteres direktes Duell offen. Dafür müssen die Scharmbecker ihre aktuelle Form in den nächsten Wochen bestätigen.