Zweiter Sieg am Stück: Neetze verschafft sich weiter Luft In der Schlussphase muss der TuS aber nochmal kurz zittern

Mit dem zweiten Sieg in Folge distanziert sich der TuS Neetze ein weiteres Stück aus dem Tabellenkeller. Nachdem bei den Hausherren am Ende nochmal der Schlendrian reinkam, brachten sie am Ende einen 4:2-Erfolg ins Ziel.