Zweiter Sieg

am vergangenen Sonntag empfiengen die Damen des TSV Steinhaldenfeld die Mannschaft aus Welzheim.

Unsere Damen nahmen von Beginn an das Spiel in die Hand und liesen den Ball deutlich besser wie in den vorherigen Spielen in den eigenen Reihen laufen. Dadurch hatte man längere Ballbesitzphasen und musste den Gegnern nicht so oft hinterher laufen. Wenn sich trotzdem mal ein Fehlpass im Spielaufbau ereignete wurde dieser durch den starken Abwehrverbund gemeinsam wegverteidigt. In der 22 Minute war es wieder eine gute Ballstaffette. Beginnend bei unserer Torspielerin Kiana Alle die den Ball auf Jessica Dorn spielte diese nahm den Ball kurz mit und passte weiter auf Lea Matt. Lea wollte den Ball dann auf Klara Saumweber durchstecken, diese konnte den Ball aber nich richtig annehmen und verlängerte ihn aber dadurch auf die mitgelaufenen Katharina Siebert. Katharina nahm den Ball direkt mit links und versenkte den Ball im Tor. Danach konnten unsere Damen das Spiel immer weiter beherschen und liesen Ball und Gegner weiter laufen. In der 41 Minute war es dann wieder so weit. Lea Matt steckte denn Ball steil auf Klara Saumweber durch. Dieses Mal konnte Klara den Ball mitnehmen und erzielte das 2:0 durch einen sehenswerten Fernschuß.

Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Die Damen liesen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren und bestimmten somit das Spielgeschehen. In der 60. Minute musste man die gut spielende Salina Teshome verletzungsbedingt auswechseln. Nun konnte man über die Außenbahn kaum noch Druck aufbauen und so kamen die Gäste besser ins Spiel. Weiterhin hielt die Mannschaft aber sehr gut dagegen und lies so gut wie keine Torchance zu. Das Spiel lebte nun von der Spannung, die Spielerinnen des TSV schafften aber immer weniger den Ball in den eigenen Reihen zu halten. In dieser Phase fehlte wieder die nötige Präzission in den Pässen und auch die Laufbereitschaft ohne Ball lies deutlich nach. Als man sehnlich auf den Schlußpfiff wartete trafen die Gäste noch in der Nachspielzeit zum 2:1. Doch bei diesem knappen Ergebnis blieb es dann auch. Am nächsten Spieltag geht es gegen den Tabellenvorletzten von der SG West. Hier wollen unsere Damen auch wieder was zählbares mitnehmen. Wir hoffen, dass sich die Reihe der verletzten und kranken Spielerinnen sich lichten und wir bald wieder als 11-Team auftreten können.