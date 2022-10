Zweiter Saisonsieg für den SV Surwold

Es war kein gutes Spiel, aber der SV Surwold gewann das Bezirksligaspiel gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus am Sonntag in Surwold-Börgerwald mit 3:1. Es war ein sehr wichtiger Heim-Dreier im Abstiegskampf.

Schon nach zwei Minuten erzielte Thorsten Jansen das 1:0. In der neunten Minute glich Florian Kamp aus. Die Surwolder hatten die besseren Chancen, trafen aber erst in der 29. Minute zum 2:1-Führung durch Lukas Borgmann. Kurz vorm Spielende verwandelte Jelte Schulte den Freistoß zum 3:1.

Die Surwolder bleiben allerdings weiterhin Tabellenvorletzte und der Neuenhauser Austeiger steht im Mittelfeld der Tabelle. Der Neuenhauser Trainer Peter Oldekamp war während des Spiels unzufrieden: ,,Es ist ärgerlich." Es gab danach aber noch Möglichkeiten. Teamchef Jens Wolts der Gäste: „Es war nicht gut. Ich verstehe nichts davon, weil wir einfach in unserer stärksten Formation spielten. Wir sind in der Liga noch gut drauf, aber so eine Niederlage darf nicht passieren." Der SV Surwold-Stürmer Carsten Schulte war nicht dabei weil er am Freitag geheiratet ist, aber zeigte sich sehr froh, dass seine Mannschaft einen Dreier geholt hat: ,,Die Spiele vorher haben wir nicht schlecht gespielt aber keine Punkte geholt. Ich bin daher froh, dass wir einfach mal die drie Punkte Geholt haben."