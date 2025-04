Zweiter Saisonsieg für den SC Erkelenz

Früh war Erkelenz in Rückstand geraten: Jan-Ole Koschinat brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung. „Da haben wir eine Ecke nicht gut verteidigt“, ärgerte sich Thora, der monierte, „dass wir die ersten acht, neun Minuten verpennt haben“. Dann sei sein Team jedoch gut zurückgekommen. Mats Kleinen nutzte einen Abwehrfehler aus und chippte den Ball aus 25 Metern zum 1:1 ins Tor (12.). Das 2:1 resultierte aus einem Eigentor nach einem schönen Erkelenzer Angriff über links (15.). In der 29. Minute fiel das 3:1: Marcel Nickels traf nach Vorarbeit von Malte Lütteke. In der zweiten Hälfte fielen keine Tore mehr. „Der Sieg tut uns und der Moral gut. Ich freue mich für die Jungs“, so Pascal Thora.