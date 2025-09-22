Zweiter Saisonsieg für Aufsteiger Brunsbrock in der Frauen-Bezirksliga

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West feierte der TSV Brunsbrock am 7. Spieltag einen 4:2-Erfolg beim FC Ostereistedt/Rhade. Während die Gäste damit ihren zweiten Saisonsieg einfahren, bleibt Ostereistedt mit nur einem Punkt aus fünf Spielen Tabellenvorletzter.

Der TSV startete unsicher in die Partie. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen und hatten in der ersten Viertelstunde einen kompletten Blackout. Dort hätten wir schon 0:2 oder 0:3 zurückliegen können, aber unsere an diesem Tag überragende Torhüterin hat uns im Spiel gehalten“, sagte Brunsbrocks Trainer Lennart Gerken.

Nach der frühen Führung der Gastgeberinnen durch Rieke Glinsmann in der 19. Minute drehte Brunsbrock jedoch auf. Nur eine Minute später glich Jule Bothe aus, Sophia Meyer brachte ihre Mannschaft nach einer halben Stunde mit dem 2:1 in Führung.

Die Gäste dominierten nun und entschieden die Partie nach der Pause. Julia Meineke erhöhte in der 47. Minute mit einem Distanzschuss auf 3:1, Nina Martens traf in der 65. Minute sehenswert zum 4:1. Brunsbrock vergab anschließend weitere gute Gelegenheiten und verschoss kurz vor Abpfiff noch einen Elfmeter. Der Treffer von Anne Glinsmann für den FC in der Nachspielzeit bedeutete nur Ergebniskosmetik.