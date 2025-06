Zweiter Platz für die Damen des SV Ubbedissen 09

Am Samstagabend nahm die Damenmannschaft des SV Ubbedissen 09 am Kleinfeldturnier des SJC Hövelriege teil. Insgesamt fünf Teams traten im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander an. Am Ende durfte sich der SV Ubbedissen 09 über einen verdienten zweiten Platz freuen.

Im Auftaktspiel gegen den Gastgeber SJC Hövelriege entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete. Auch im zweiten Spiel gegen RW Rehme blieb es bei einer Punkteteilung, diesmal mit 1:1.