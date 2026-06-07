Zweiter Pforzheimer Neuzugang kommt aus Gmünd

Der Pforzheimer Sportdirektor beschreibt Marvin wie folgt:

Er ist für mich einer der besten Oberligaspieler auf seiner Position und bringt viel Erfahrung mit. Er ist technisch sehr versiert, verfügt über sehr viel Ruhe am Ball und ist torgefährlich. Marvin ist ein intelligenter Spieler, der ein Spiel sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut diktieren kann. Ich hatte ihn schon einige Jahre auf dem Zettel und freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Er kann in der Mitte praktisch alles spielen und wird uns sehr viel geben.