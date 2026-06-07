Zweiter Pforzheimer Neuzugang kommt aus Gmünd

Der zweite Pforzheimer Neuzugang kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Normannia Gmünd.Marvin Gnaase
Der 31-jährige spielte in seiner Jugend in der U19 des 1. FC Heidenheim in der Oberliga, wo er anschließend in der Zweiten Mannschaft ein Jahr ebenfalls in der Oberliga absolvierte. Dann wechselte er nach Gmünd, wo er nun 12 Jahre das Trikot der Normannen trug. In dieser Zeit entwickelte er sich zum Stamm- und Führungsspieler. Zuletzt war der Mittelfeldspieler, der gerne auf der 6 oder der 10 spielt, stellvertretender Kapitän. Er bereitete letzte Saison 10 Treffer vor.
Über seinen ehemaligen Teamgefährten Joao Schick kam schließlich der Kontakt zum 1. CfR zustande:
Es war eigentlich nicht mein Plan zu wechseln, aber die Gespräche auch mit Giuseppe Ricciardi und die ersten Eindrücke haben dann dazu geführt, dass ich diese neue Herausforderung angenommen habe. Ich bin fit und habe richtig Bock, mich schnell einzuleben und mit Pforzheim eine richtig gute Saison zu spielen.
Der Pforzheimer Sportdirektor beschreibt Marvin wie folgt:
Er ist für mich einer der besten Oberligaspieler auf seiner Position und bringt viel Erfahrung mit. Er ist technisch sehr versiert, verfügt über sehr viel Ruhe am Ball und ist torgefährlich. Marvin ist ein intelligenter Spieler, der ein Spiel sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut diktieren kann. Ich hatte ihn schon einige Jahre auf dem Zettel und freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Er kann in der Mitte praktisch alles spielen und wird uns sehr viel geben.