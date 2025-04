Zweiter Ostersieg nach Kraftakt

Schnellhardt und Gümpel sorgen für die Halbzeitführung

Die Anfangsphase zeigte deutlich: Die Partie vom Samstag steckte noch in den Knochen. Der Gastgeber startete druckvoll und kam durch Lennardt Lämmerhirt bereits früh zu einer guten Chance – sein Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte das Tor nur knapp.

Mit zunehmender Spielzeit fand die Gast-Elf aber besser ins Spiel. In der 27. Minute setzte Nico Berger mit viel Einsatz nach, erlief an der Grundlinie einen fast verlorenen Ball und brachte ihn scharf und flach in die Mitte. Dort wartete Fabian Schnellhardt – und der nahm Maß: Mit einem sehenswerten Schuss brachte er den SCH verdient mit 1:0 in Führung. Erst kurz vor der Pause wurde es wieder gefährlich: Robin Vogt setzte sich nach einem Steilpass stark durch, scheiterte aber am gut reagierenden Weimarer Keeper. Doch der anschließende Eckball brachte Erfolg: Der Ball fiel Leon Gümpel vor die Füße – und der ließ sich nicht zweimal bitten. Eiskalt verwandelte er zur 2:0-Pausenführung (42.).

Robin Vogt mit Doppelpack – auch in Unterzahl souverän

Die zweite Halbzeit begann ideal: In der 55. Minute behauptete sich Robin Vogt im direkten Duell gegen seinen Gegenspieler und blieb diesmal eiskalt – mit einem feinen Lupfer über den herausstürzenden Keeper stellte er auf 3:0. Doch Weimar gab sich nicht auf. In der 60. Minute setzte sich Staatz auf der linken Seite durch, scheiterte aber am glänzend parierenden SCH-Schlussmann Alexandar Stankovic. Eine Minute später wurde es dann doch spannend: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß traf Nico Zeitz flach ins rechte Eck zum 1:3-Anschlusstreffer. Und es kam noch dicker: In der 79. Minute sah Pascal Köhler nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte – die Thüne-Elf fortan in Unterzahl. Doch die Moral stimmte, und auch mit zehn Mann setzte die Kurstädter Elf den Schlusspunkt. In der 86. Minute war es erneut Robin Vogt, der seinen starken Auftritt mit dem zweiten Treffer an diesem Tag krönte und den 4:1-Endstand markierte.

Ein Sieg des Willens

Am Ende steht ein verdienter Sieg, der vor allem auf Mentalität und Effizienz basiert. Die Thüne-Elf beweist erneut, dass sie nicht nur spielerisch stark, sondern auch kämpferisch voll da ist – selbst mit wenig Erholung und in Unterzahl.

Sechs Punkte aus zwei Nachholspielen innerhalb von drei Tagen.