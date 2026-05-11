Spielszene – Foto: Fritz Zimmerman

Die SpVgg. Buchenbach ist dank des 2:0-Erfolg über Favorit SG Freiamt-Ottoschwanden dem Klassenerhalt ein Stückchen näher gekommen. Die SG Simonswald/Obersimonswald legt rechtzeitig den Schalter um. Zum zweiten Mal binnen fünf Wochen tritt der FC Heitersheim nicht zu einem Fußball-Bezirksligaspiel an. Im Fall eines dritten Nichtantritts drohen den Malteserstädtern schwerere Konsequenzen.

"Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Umschaltsituationen", meinte Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, nach dem 2:0-Heimsieg über die SG Freiamt-Ottoschwanden. "Wir wussten um das schnelle Umschaltspiel des Gegners. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, war nach dem 5:3-Auswärtssieg in Ihringen erleichtert. Kein Wunder, beendete seine Mannschaft damit doch eine Durststrecke von neun Spielen ohne Sieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Zweiter Nichtantritt des FC Heitersheim in der Bezirksliga

Bereits am 20. Spieltag hatte der FC Heitersheim auf das Heimspiel gegen die SF Oberried verzichtet. Am vergangenen Wochenende, nur fünf Wochen nach dem ersten Nichtantritt, sagte der FCH das Auswärtsspiel beim TV Köndringen ab. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.