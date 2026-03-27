Zweiter Neuzugang perfekt: Paul Degenhardt wechselt zur Eintracht

Die Eintracht aus Baunatal begrüßt den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27: Paul Degenhardt wechselt vom Verbandsligisten FSV Wolfhagen zur Eintracht in die Gruppenliga.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Paul dafür entschieden hat, ab Sommer wieder für seinen Heimatverein aufzulaufen. Für die Eintracht war er im Jugendbereich bereits bis zu den D-Junioren aktiv", heißt es in einer Erklärung.

In Wolfhagen konnte sich der 21-Jährige in den vergangenen Jahren hervorragend entwickeln, als Stammspieler sammelte er in der vergangenen Saison Erfahrung in der Hessenliga.