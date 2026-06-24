Zweiter Neuzugang perfekt Noah Fabritzius verstärkt den SSV von Bruno Arndt · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Der SSV Weilerswist kann den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Mit Noah Fabritzius wechselt ein talentierter U19-Spieler des SC Germania Erftstadt-Lechenich ins Sportzentrum nach Weilerswist.

Der junge Mittelfeldspieler sammelte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Mittelrheinliga, wo er für die U19 des SC Germania Erftstadt-Lechenich auflief. Noah Fabritzius zeichnet sich insbesondere durch seine Schnelligkeit, seine Ballsicherheit und seine starke Spielübersicht aus. Neben seiner bevorzugten Position im Mittelfeld kann er zudem flexibel als rechter Verteidiger oder auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden.