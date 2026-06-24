Zweiter Neuzugang perfekt Noah Fabritzius verstärkt den SSV

Der SSV Weilerswist kann den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vermelden.
Mit Noah Fabritzius wechselt ein talentierter U19-Spieler des SC Germania Erftstadt-Lechenich ins Sportzentrum nach Weilerswist.
Der junge Mittelfeldspieler sammelte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Mittelrheinliga, wo er für die U19 des SC Germania Erftstadt-Lechenich auflief.
Noah Fabritzius zeichnet sich insbesondere durch seine Schnelligkeit, seine Ballsicherheit und seine starke Spielübersicht aus. Neben seiner bevorzugten Position im Mittelfeld kann er zudem flexibel als rechter Verteidiger oder auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden.
Die Verantwortlichen des SSV Weilerswist freuen sich sehr darüber, Noah von der Vereinsphilosophie überzeugt zu haben und ihn künftig im Trikot des SSV Weilerswist begrüßen zu dürfen. Mit seiner Qualität und Vielseitigkeit soll er eine wichtige Verstärkung für das Team darstellen.
Auch Noah Fabritzius blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich werde alles dafür geben, damit wir in Weilerswist eine erfolgreiche Saison spielen. Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Aufgaben und darauf, gemeinsam mit meinen neuen Mitspielern eine starke Saison zu absolvieren.“
Die gesamte SSV-Familie heißt Noah Fabritzius herzlich willkommen und wünscht ihm für seine neue sportliche Herausforderung beim SSV Weilerswist viel Erfolg, Gesundheit und eine erfolgreiche Zeit im Verein.