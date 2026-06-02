Zweiter Neuzugang: Hansa Rostock holt internationale Erfahrung Luca Unbehaun wechselt vom niederländischen Zweitligisten FC Emmen zum Team aus der 3. Liga. von red/pm · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser

Von links: Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, und Hansa-Neuzugang Luca Unbehaun – Foto: F.C. Hansa Rostock

Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 schreitet weiter voran: Mit Luca Unbehaun hat der Drittligist F.C. Hansa Rostock seinen zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 25-jährige Torhüter wechselt vom niederländischen Zweitligisten FC Emmen an die Ostsee.

Der in Bochum geborene Schlussmann bringt bereits umfangreiche Erfahrung aus dem Profi- und Leistungsfußball mit. Zuletzt stand der 1,87 Meter große Rechtsfuß zwei Jahre lang beim FC Emmen unter Vertrag und war dort als Stammtorhüter gesetzt. In insgesamt 69 Einsätzen in der niederländischen 2. Liga gehörte er zu den konstanten Leistungsträgern seines Teams. Seine fußballerische Ausbildung begann Luca Unbehaun beim VfL Bochum, ehe er 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und feierte große Erfolge: Mit dem BVB gewann er 2018 die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft sowie 2019 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Für seine starken Leistungen wurde er in der Saison 2018/19 zudem mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet und damit als einer der besten deutschen Nachwuchsspieler seines Jahrgangs geehrt. Darüber hinaus kam er auf 13 Einsätze in der UEFA Youth League und lief für verschiedene deutsche U-Nationalmannschaften auf.

Im Sommer 2019 erhielt Unbehaun seinen ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund und gehörte fortan zum erweiterten Profikader des Bundesligisten. In der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund sammelte er wertvolle Erfahrung im Herrenbereich. Für Dortmund II absolvierte er 31 Pflichtspiele in der Regionalliga West und feierte mit der Mannschaft 2021 die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die 3. Liga. Im Anschluss kam er dort auf 27 Einsätze in der 3. Liga.