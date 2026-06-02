Zweiter Neuzugang: Hansa Rostock holt internationale Erfahrung

Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 schreitet weiter voran: Mit Luca Unbehaun hat der Drittligist F.C. Hansa Rostock seinen zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 25-jährige Torhüter wechselt vom niederländischen Zweitligisten FC Emmen an die Ostsee.
Der in Bochum geborene Schlussmann bringt bereits umfangreiche Erfahrung aus dem Profi- und Leistungsfußball mit. Zuletzt stand der 1,87 Meter große Rechtsfuß zwei Jahre lang beim FC Emmen unter Vertrag und war dort als Stammtorhüter gesetzt. In insgesamt 69 Einsätzen in der niederländischen 2. Liga gehörte er zu den konstanten Leistungsträgern seines Teams.
Seine fußballerische Ausbildung begann Luca Unbehaun beim VfL Bochum, ehe er 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und feierte große Erfolge: Mit dem BVB gewann er 2018 die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft sowie 2019 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Für seine starken Leistungen wurde er in der Saison 2018/19 zudem mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet und damit als einer der besten deutschen Nachwuchsspieler seines Jahrgangs geehrt. Darüber hinaus kam er auf 13 Einsätze in der UEFA Youth League und lief für verschiedene deutsche U-Nationalmannschaften auf.
Im Sommer 2019 erhielt Unbehaun seinen ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund und gehörte fortan zum erweiterten Profikader des Bundesligisten.
In der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund sammelte er wertvolle Erfahrung im Herrenbereich. Für Dortmund II absolvierte er 31 Pflichtspiele in der Regionalliga West und feierte mit der Mannschaft 2021 die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die 3. Liga. Im Anschluss kam er dort auf 27 Einsätze in der 3. Liga.
Nach seiner Zeit in Dortmund wechselte Unbehaun zur Saison 2023/24 zum SC Verl. Dort stand er in 33 Pflichtspielen in der 3. Liga zwischen den Pfosten, ehe er sich anschließend dem FC Emmen anschloss.
Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt über den Neuzugang: „Luca verkörpert den modernen Torwarttyp. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Niveau, einem ausgeprägten Spielverständnis und einer starken Entscheidungsqualität bringt er wichtige Voraussetzungen für unser Spiel mit. Besonders seine Präsenz im Strafraum, seine Stärke in der Spieleröffnung sowie sein gutes Raumgefühl zeichnen ihn aus. Hinzu kommen seine Explosivität, Reaktionsschnelligkeit und eine ausgeprägte Gewinnermentalität. Mit seiner bisherigen Erfahrung und seinem Entwicklungspotenzial bringt er beste Voraussetzungen mit, um bei uns eine tragende Rolle einzunehmen.“
Auch Luca Unbehaun blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe an der Ostsee: „Die Gespräche mit Hansa waren von Anfang an sehr klar und überzeugend. Ich hatte schnell das Gefühl, dass hier etwas entstehen soll, bei dem ich mich sportlich weiterentwickeln und gleichzeitig Verantwortung übernehmen kann. Ich freue mich auf die Aufgabe, auf die Fans und auf die Stimmung im Stadion. Jetzt geht es darum, jeden Tag hart zu arbeiten und alles dafür zu tun, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“