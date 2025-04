Zweiter Neuzugang für Merseburg: "Als Schlüsselspieler überzeugt"

Vom Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra wechselt Tobias Berndt an den Ulmenweg. Der 23-jährige Offensivspieler hatte bis zum Winter noch für den Verbandsligisten SV Dessau 05 gespielt. "Ich werde im Sommer aus familiären Gründen zurück in die Heimat ziehen. Nach meinem Wechsel zum SV Braunsbedra im Winter und dem unglücklichen Auseinandergehen zwischen Sponsor und Verein im Frühjahr, möchte ich auch in der kommenden Saison ambitionierten Fußball in Heimatnähe spielen", sagte Berndt zum Wechsel. Zum Spielerprofil:

Die Gespräche mit Trainer Miran Özkan seien "vielversprechend und gut" gewesen, so Berndt: "Das war auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, an den Ulmenweg zu wechseln. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Aufgaben in der nächsten Saison." Auch Özkan freut sich über die weitere Verstärkung in der Offensive. Berndt habe "vor Kurzem noch als Schlüsselspieler in der Verbandsliga überzeugt", heißt es: "Er ist vielseitig einsetzbar, verfügt über herausragende athletische Voraussetzungen und bringt eine starke Führungsmentalität mit. Damit deckt er zentrale Kriterien unserer Profilanalyse ab."