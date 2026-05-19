Zweiter Neuzugang für den Jahn: Er kommt von 1860 München

Geht künftig für den SSV Jahn Regensburg auf Torejagd: David Philipp. – Foto: Imago/foto2press

Der Kader des SSV Jahn für die Saison 2026/27 nimmt weiter Formen an. Nach Nassim Boujellab vom TSV Havelse ist David Philipp der zweite Neuzugang. Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes zu dieser Verpflichtung: „David ist ein sehr spannender Offensivspieler, der uns mit seinem Tempo, seinem Spielverständnis und seiner Flexibilität enorm weiterhelfen kann. Er bewegt sich gerne zwischen den Linien, hat aber auch einen sehr guten Tiefgang sowie Torinstinkt und arbeitet auch aktiv gegen den Ball. Wir freuen uns sehr, dass David seinen Weg nun mit uns beim SSV Jahn fortsetzt.“



Der 26-Jährige freut sich selbst auf die neue Herausforderung in Ostbayern und sagt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr positiv und haben mich vom SSV Jahn überzeugt. Ich teile die ambitionierte Vereinsphilosophie und kann es kaum erwarten, hier in Regensburg loszulegen.“ Philipp durchlief die Jugend beim SV Werder Bremen. Seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte er in der niederländischen Eredivisie beim ADO Den Haag. Zur Saison 2021/22 schloss er sich dem Drittligisten Viktoria Köln an. Dort kam Philipp in drei Spielzeiten auf 75 Einsätze und erzielte 15 Tore sowie zehn Vorlagen. Dann wurde der TSV 1860 München auf den schnellen Offensivspieler aufmerksam und nahm ihn 2024/25 unter Vertrag. Für die Löwen lief er wettbewerbsübergreifend 61 Mal auf und kam auf sechs Tore sowie sechs Assists. In der aktuellen Saison steuerte er drei Tore und vier Vorlagen bei.