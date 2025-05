Zweiter Neuzugang fix: Buchbach holt Heimstettens Reza Sakhi Zada

Der 21-Jährige, der schon 20 Regionalliga-Spiele bestritten hat und 44-mal für Heimstetten in der Bayernliga aufgelaufen ist, hat bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. „Er hat uns im Probetraining überzeugt. Zum einen als Fußballer, aber auch als Typ hat er uns gut gefallen“, sagt sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier über den Münchner Ingenieur-Studenten der Wirtschaft und führt aus: „Er fällt noch ein Jahr unter die U23-Regelung, ist vielseitig einsetzbar und hat in Heimstetten in den letzten drei Jahre seine Erfahrungen gesammelt.“

Nicht mehr dabei in der kommenden Saison ist dagegen Leon Tutic, der aus der U23-Regelung rausfällt und nur auf fünf Einsätze im Regionalliga-Team gekommen ist. Tutic ist Sommer-Abgang Nummer vier nach Maxi Manghofer, Levin Ramstetter und Julian Rabenseifner (Leihe TSV Ampfing). (Michael Buchholz)