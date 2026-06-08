Zweiter Neuzugang - FC Bad Krozingen verpflichtet David Wagener

V.l.n.r.: Oltian Alihoxha (Sportlicher Leiter), David Wagener, Marcel Buuck (Vorstand Sport) – Foto: Verein

Der FC Bad Krozingen ist sehr glücklich den zweiten Neuzugang für die kommende Saison verkünden zu können: Der FCK verstärkt sich im Sommer mit David Wagener.

Auch David speilte bereits in seiner Jugend für die SG Markgräflerland. Anschließend zog es ihn über den Bahlinger SC zum Freiburger FC. Hier spielte David in der A-Jugend-Landes und Verbandsliga. Mit der U19 des FFC stieg er als Meister in die U19-Oberliga auf und steuerte 10 Tore bei. Sein erstes Jahr im Herrenbereich verbrachte der 20-Jährige Flügelspieler beim SV Mundingen. Für den Landesligisten stand David in der abgelaufenen Saison 20 mal auf dem Platz und erzielte dabei sechs Tore.

David besticht vor allem durch sein Tempo und seine Körperlichkeit, dazu kommt noch die hervorragende fußballerische Ausbildung. Mit David Wagener verpflichtet der FCK seinen absoluten Wunschspieler. Nach Ryan-Joel Nöthel ist David der zweite Rückkehrer ins Erlenmattenstadion, worüber wir uns sehr freuen.