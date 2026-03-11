Zweiter Neuzugang bei der Wanderlust!



Der FC Wanderlust Süsterseel kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Alexander-Linus Rütten wechselt zu uns.

Alex bringt reichlich Erfahrung aus dem Amateurfußball im Kreis Heinsberg mit und stand in den vergangenen Jahren für verschiedene Teams, aktuell für den SC Selfkant, zwischen den Pfosten.