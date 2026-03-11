Zweiter Neuzugang bei der Wanderlust!

Der FC Wanderlust Süsterseel kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Alexander-Linus Rütten wechselt zu uns.
Alex bringt reichlich Erfahrung aus dem Amateurfußball im Kreis Heinsberg mit und stand in den vergangenen Jahren für verschiedene Teams, aktuell für den SC Selfkant, zwischen den Pfosten.
Mit Alex gewinnen wir einen zuverlässigen Keeper, der unser Torhüterteam verstärken und für zusätzliche Stabilität sorgen soll.
Herzlich willkommen beim FC Wanderlust Süsterseel, Alex – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen dir viele erfolgreiche und verletzungsfreie Jahre bei der Wanderlust!🖤🤍