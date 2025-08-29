Zweiter Heimsieg in Folge! TuRa trotzt Unterzahl gegen Buchholz

TuRa Harksheide hat mit einem 2:0 gegen den TSV Buchholz 08 den zweiten Heimsieg in Serie eingefahren und damit die Abstiegsränge verlassen. Olgherto Balliu brachte TuRa früh in Führung (16., Vorarbeit Falk Schmidt), weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt.
„In der ersten Halbzeit haben wir unsere beste Saisonleistung gezeigt. Wir hatten viele Tormöglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Eigentlich hätte es höher als 1:0 stehen müssen“, sagte Schwarzer.
Nach der Pause geriet die Partie ins Kippen, als Schiedsrichter Tom Kriebisch TuRa-Mittelfeldspieler Falk Schmidt mit Rot vom Platz stellte (54.). „In der zweiten Halbzeit hat uns der Schiedsrichter mit einer fragwürdigen roten Karte das Spiel kaputt gemacht. Aber in der letzten halben Stunde haben wir mit großer Leidenschaft unser Tor verteidigt und am Ende verdient gewonnen“, so Schwarzer.
Für die Entscheidung sorgte Maximilian Vollstädt (56.) nach Vorarbeit von Olgherto Balliu.
Auch beim TSV Buchholz gab es in der 83. Minute einen Platzverweis.
TuRa Harksheide – TSV Buchholz 08 2:0 (2:0)
TuRa Harksheide: Michel Dorow, Nicholas Zuppa, Niko Hasselbusch (92. Brian Appiah), Daniel Schkarlat, Olgherto Balliu (92. Joel Füllgraf), Falk Satoshi Schmidt, Tom Kankowski, Yannick Fischer, Maximilian Vollstädt (92. Moses Wu), Cristopher Andree Rieder Lazo, Chris Niklas Heuermann (84. Arda Kati) - Trainer: Jörg Schwarzer
TSV Buchholz 08: Lasse Lader, Arnaud Wilfred Bosselmann, Patrick Böhmker, Alpay Can Altuntas, Milaim Buzhala (64. Till Strohbehn), Simon Leonardo Keisef, Samed Skrijelj, Kilian Labott (46. John-Ruben Cassel), Phil Noah Wyludda (64. Jakob Schulz), Rico-Leon Stahl (76. Robin Tzinevrakis), Niklas Schulz - Trainer: Christoph Behrens
Schiedsrichter: Tom Kriebisch
Tore: 1:0 Olgherto Balliu (16.), 2:0 Maximilian Vollstädt (56.)
Rot: Falk Satoshi Schmidt (54./TuRa Harksheide/) - Till Strohbehn (83., TSV Buchholz 08)