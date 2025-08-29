Zweiter Heimsieg in Folge! TuRa trotzt Unterzahl gegen Buchholz

TuRa Harksheide hat mit einem 2:0 gegen den TSV Buchholz 08 den zweiten Heimsieg in Serie eingefahren und damit die Abstiegsränge verlassen. Olgherto Balliu brachte TuRa früh in Führung (16., Vorarbeit Falk Schmidt), weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt.

„In der ersten Halbzeit haben wir unsere beste Saisonleistung gezeigt. Wir hatten viele Tormöglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Eigentlich hätte es höher als 1:0 stehen müssen“, sagte Schwarzer.