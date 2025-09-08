Zweiter Heimsieg für Schaag

Nach der überschaubaren Leistung in der vergangenen Woche war unsere Erste gegen den mit drei Siegen in die Saison gestarteten TVAS Viersen hochmotiviert, die drei Punkte in Schaag zu behalten. Abtasten war nicht. Die Viersener hatten den ersten Abschluss bereits nach zwei Minuten. Auch auf der anderen Seite boten sich Möglichkeiten zur Führung und während die Kräfteverhältnisse in der ersten Viertelstunde noch ausgeglichen waren, kippte das Spiel nach und nach auf die Seite der Hausherren. Die Gäste tauchten zwar immer wieder gefährlich vor dem 16er auf und versuchten ihr Glück meist mit Distanzschüssen, aber die besseren Chancen hatte unsere Elf. Dima Dobrianskyi scheiterte gleich zweimal am Schlussmann und auch den Torschuss von Tom Weidenfeld parierte er glänzend, sodass der Ball gleich zweimal auf die Latte tropfte. Celly Offermanns rettete noch auf der Linie für den schon geschlagenen Nikolai Höfer und so ging’s torlos in die Kabine.

Das erlösende Tor fiel in der 55. Minute: Timo Steuten war gestartet und kam im Strafraum an den Ball. Sein Abschluss aus halbrechter Position wurde abgefälscht und landete unhaltbar im langen Eck. Die verdiente Führung konnte trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht ausgebaut werden. Timo Steuten scheiterte gleich zweimal am Keeper. Gegenüber gab es Elfmeter, der aber leichtfertig vergeben wurde (70.). Drei Minuten später eroberte Dominik Schmitz auf links den Ball, flankte genau auf Timo Steuten, der mit wenig Mühe die vermeintliche Vorentscheidung erzielen konnte. Kurz vor dem Ende dezimierten sich die Gäste und konnten dennoch den Anschlusstreffer erzielen. Chris Heythausen fälschte den Schuss unhaltbar für den fehlerfreien Nikolai Höfer ab. Jan Kleefeld und Nils Fey hatten in der Nachspielzeit die Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen, scheiterten aber am guten Gästekeeper. Dann war Schluss und mit einem unnötig knappen 2:1, aber einer sehr guten und kämpferischen Leistung war die Wiedergutmachung für letzte Woche geglückt. Anschließend bedankte man sich natürlich bei den treuen Jungs von der Osttribüne, die uns hoffentlich auch am kommenden Freitag um 20 Uhr beim TSV Kaldenkirchen II unterstützen.